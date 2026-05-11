Рабочий погиб после падения с высоты на шахте в ВКО

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на Артемьевской шахте в Восточно-Казахстанской области. Трагедия на объекте ТОО "Востокцветмет" случилась 9 мая 2026 года, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Yk.kz, по предварительным данным, при выполнении ремонтных работ механик пылевентиляционной службы упал с высоты около 9 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

"Для выяснения причин и обстоятельств несчастного случая создана специальная комиссия. Ведется расследование", – отмечается в сообщении.

Компания KazMinerals выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Утром 5 мая 2026 года на территории одного из заводов Усть-Каменогорска произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. По состоянию на 10:42 пожар полностью ликвидировали. Позже стало известно о гибели двух человек.