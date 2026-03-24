Происшествия

Спасатели нашли заблудившегося мужчину в Карагандинской области

Спасатели нашли заблудившегося мужчину, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2026 10:27 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Карагандинской области нашли потерявшегося мужчину. Он потерялся из-за сильного тумана, сообщает Zakon.kz.

Прошлым утром мужчина 1996 года рождения вышел из поселка Актау в сторону Темиртау, но до города не добрался. Из-за густого тумана молодой человек потерял ориентиры и заблудился, рассказали в пресс-службе МЧС 23 марта 2026 года.

Мужчина долго не выходил на связь, близкие забеспокоились и обратились за помощью в МЧС. Спасатели выехали на поиски. В результате поисково-спасательных работ пропавшего человека нашли в трех километрах от поселка Актау и доставили в населенный пункт. В медицинской помощи он не нуждался.

Ранее мы писали, что в Алматы нашли подростка, которого искали целую неделю.

Денис Брагин
Денис Брагин
