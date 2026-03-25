#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

Природоохранные инспекторы Мангистау прокомментировали ситуацию с погибшими лебедями

лебеди, Каспийское море, смерть лебедей, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 15:56 Фото: pixabay
По информации инспекции животного мира Мангистауской области, 25 марта в районе села Сайына Шапагатова было найдено 11 мертвых птиц. Все туши утилизировали в установленном порядке. Специалисты отметили, что признаков массовой гибели не выявлено, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили, что в настоящее время ведется мониторинг побережья Тупкараганского района и Актау, к ситуации подключены профильные службы и уведомлены соответствующие органы, сообщает Lada.kz.

Также сообщается, что на озере Караколь, расположенном на территории заказника Каракия-Караколь, подобных случаев не зафиксировано. Проверка продолжается, о ее результатах обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия было обнаружено множество мертвых лебедей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Читайте также
Число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей
15:41, 07 января 2024
Число погибших лебедей близ Актау превысило 600 особей
Мертвых лебедей и уток нашли на берегу Каспийского моря
18:50, 17 марта 2025
Мертвых лебедей и уток нашли на берегу Каспийского моря
30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области
08:35, 27 декабря 2023
30 мертвых лебедей нашли у озера в Мангистауской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная Казахстана поборется за "золото" этапа Кубка Азии по стрельбе из лука
16:34, Сегодня
Сборная Казахстана поборется за "золото" этапа Кубка Азии по стрельбе из лука
"Крылья Советов" прокомментировали переговоры своего тренера Адиева с "Актобе"
16:10, Сегодня
"Крылья Советов" прокомментировали переговоры своего тренера Адиева с "Актобе"
Казахстанский игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата в Европе и получил вызов в сборную
15:56, Сегодня
Казахстанский игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата в Европе и получил вызов в сборную
Отвратительной назвали ситуацию с Адиевым из-за контактов с "Актобе"
15:42, Сегодня
Отвратительной назвали ситуацию с Адиевым из-за контактов с "Актобе"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: