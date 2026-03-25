Природоохранные инспекторы Мангистау прокомментировали ситуацию с погибшими лебедями

По информации инспекции животного мира Мангистауской области, 25 марта в районе села Сайына Шапагатова было найдено 11 мертвых птиц. Все туши утилизировали в установленном порядке. Специалисты отметили, что признаков массовой гибели не выявлено, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира отметили, что в настоящее время ведется мониторинг побережья Тупкараганского района и Актау, к ситуации подключены профильные службы и уведомлены соответствующие органы, сообщает Lada.kz.

Также сообщается, что на озере Караколь, расположенном на территории заказника Каракия-Караколь, подобных случаев не зафиксировано. Проверка продолжается, о ее результатах обещают сообщить дополнительно.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия было обнаружено множество мертвых лебедей.

