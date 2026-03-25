На побережье Каспия обнаружили множество мертвых лебедей

Режиссер Канат Майлыбаев рассказал, что приехал к другу на пару дней – 23 и 24 марта – и во время прогулки у моря стал свидетелем шокирующей картины. По его словам, берег оказался усыпан мертвыми птицами, сообщает Zakon.kz.

Майлыбаев отметил, что место, где он обнаружил трупы птиц, вероятно, редко посещают: рядом нет жилых домов, а уровень воды заметно снизился, из-за чего доступ к берегу усложнился, передает Lada.kz.

"Скорее всего, туда никто не ходит – рядом нет домов. Я не встретил ни одной живой души. К тому же произошло сильное обмеление, возможно, поэтому люди туда не приходят", – отметил Канат Майлыбаев.

Режиссер намерен придать ситуации огласку. Он планирует снять документальный фильм, чтобы привлечь внимание не только в Казахстане, но и в странах Каспийского региона к проблеме гибели животных.

Ранее сообщалось, что жителей Атырау обеспокоила гибель лебедей, которые недавно прилетели в регион и облюбовали побережье Каспия. Специалисты насчитали 20 тушек.

