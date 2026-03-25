Подросток прыгнул с высоты в ТРЦ Атырау – момент попал на видео
В Атырау выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из торгово-развлекательных центров города, где 14-летний подросток совершил прыжок с высоты, передает Zakon.kz.
Видео с места происшествия появилось в Сети 25 марта 2026 года. По информации Департамента полиции Атырауской области, несовершеннолетний находился в общественном месте без присмотра взрослых.
Игнорируя правила безопасности, юноша прыгнул вниз внутри здания, в результате чего получил травмы. Удар пришелся на входную группу ТРЦ, где при падении была повреждена потолочная конструкция.
"После медицинского осмотра он был отпущен домой вместе с родителями. По данному факту родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", – сообщили в полиции.
В пресс-службе ведомства также добавили, что в уполномоченные органы направлено предписание о проведении дополнительной проверки мер безопасности на объекте.
Ранее сообщалось, что подросток "заминировал" ТЦ в Костанае и получил год ограничения свободы.
