Происшествия

Подросток прыгнул с высоты в ТРЦ Атырау – момент попал на видео

В Атырау подросток получил травмы после прыжка с высоты в торгово-развлекательном центре, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2026 18:14 Фото: скриншот видео
В Атырау выясняют обстоятельства инцидента, произошедшего в одном из торгово-развлекательных центров города, где 14-летний подросток совершил прыжок с высоты, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Сети 25 марта 2026 года. По информации Департамента полиции Атырауской области, несовершеннолетний находился в общественном месте без присмотра взрослых.

Игнорируя правила безопасности, юноша прыгнул вниз внутри здания, в результате чего получил травмы. Удар пришелся на входную группу ТРЦ, где при падении была повреждена потолочная конструкция.

"После медицинского осмотра он был отпущен домой вместе с родителями. По данному факту родители подростка привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", – сообщили в полиции.

В пресс-службе ведомства также добавили, что в уполномоченные органы направлено предписание о проведении дополнительной проверки мер безопасности на объекте.

Ранее сообщалось, что подросток "заминировал" ТЦ в Костанае и получил год ограничения свободы.

Канат Болысбек
