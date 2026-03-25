Девушка спрыгнула с пятого этажа в Актау: врачи рассказали о ее состоянии

Врачи Мангистауской областной многопрофильной больницы рассказали о состоянии здоровья девушки, совершившей падение с пятого этажа жилого дома, передает Zakon.kz.

Как пишет 25 марта 2026 года издание Lada.kz, пациентка была доставлена в приемный покой бригадой скорой помощи в крайне тяжелом состоянии.

В ходе обследования у нее выявлены множественные травмы: переломы ребер справа (с 4 по 8), перелом правой лопатки, ушиб легких, правосторонний гемопневмоторакс, а также переломы костей таза и крестца.

Несмотря на тяжелое состояние, пациентка находится в сознании, отвечает на вопросы и дышит самостоятельно.

"Она проходит лечение в отделении реанимации и находится под постоянным наблюдением врачей", – отметили медики.

Трагедия произошла вчера, 24 марта 2026 года, в пятиэтажном жилом доме №6. При падении девушка ударилась о металлический навес над окном второго этажа, после чего упала на землю. По данному факту полицейскими проводится проверка.

