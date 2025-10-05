#АЭС в Казахстане
Общество

Срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы: врачи рассказали о его состоянии

Фото: Zakon.kz
Накануне, 4 октября, солдат-срочник упал с высоты в Алматы. Его госпитализировали в медицинское учреждение. Врачи оценили состояние здоровья травмированного парня, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления здравоохранения города на запрос уточнили, что пострадавший солдат срочной службы 2007 г.р. поступил в городскую больницу скорой неотложной помощи с диагнозом высотная травма, где получает необходимую медицинскую помощь.

"Пациент экстренно осмотрен мультидисциплинарной бригадой врачей. Выполнены все необходимые клинико-инструментальные исследования. Общее состояние пациента средней степени тяжести", – пояснили врачи.

Также в управлении добавили, что военнослужащий госпитализирован в профильное отделение.

"Лечение получает в полном объеме согласно Протоколу диагностики и лечения Министерства здравоохранения РК".Пресс-служба Управления здравоохранения Алматы

Солдат-срочник спрыгнул с третьего этажа в Алматы

Известно, что во время службы врачи выявили у молодого человека диагноз "расстройство адаптации", так как солдат до призыва потерял близкого родственника и ожидал решения военно-врачебной комиссии, которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. На вопрос: "работают ли с военнослужащим психологи" в управлении информацию не уточнили.

Это не единичный случай происшествий с казахстанскими военнослужащими. Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение. Трагедия случилась 23 сентября 2025 года на занятиях по боевой подготовке в Жетысуском гарнизоне. Сегодня, 5 октября, стало известно о том, что в Алматинской области скончался солдат-пограничник.

Последние
Популярные
