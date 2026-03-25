#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
482.33
557.57
5.74
Происшествия

Иностранная туристка получила серьезную травму ноги и застряла в горах Алматы

Фото: Zakon.kz
В горах Алматы сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению иностранной туристки, получившей травму в ущелье Алма-Арасан. Об этом 25 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

По их данным, инцидент произошел в районе популярного визит-центра "Аю-Сай" на высоте порядка 1200 метров над уровнем моря. К спасателям, несшим дежурство выше экологического поста, обратилась группа отдыхающих, сообщившая о пострадавшей женщине.

Как выяснилось позже, 28-летняя гражданка Российской Федерации при спуске с водопада "Хоббитов" серьезно повредила ногу и из-за острой боли не смогла продолжать движение самостоятельно.

"Сотрудники МЧС незамедлительно отреагировали на сигнал. Пострадавшую аккуратно транспортировали по горной тропе до парковочной зоны визит-центра "Аю-Сай". Несмотря на сложный рельеф, операция прошла быстро и безопасно", – отмечается в сообщении.

На месте женщину ожидали медики скорой помощи, которым она была передана для дальнейшего осмотра. Угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее сообщалось, что казахстанские пилоты и врачи МЧС спасли жизнь младенцу.

Канат Болысбек
Читайте также
Туристка получила серьезную травму в горах Алматы
00:04, 06 февраля 2026
Туристка получила серьезную травму в горах Алматы
Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы
00:35, 01 февраля 2026
Туристка из Китая серьезно пострадала в горах Алматы
Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области
11:34, 11 сентября 2023
Туристку со сломанной ногой спасли в горах Алматинской области
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Мастерса" в Майами
01:34, 26 марта 2026
Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале "Мастерса" в Майами
Амир Омарханов уступил на старте турнира в Тунисе
01:19, 26 марта 2026
Амир Омарханов уступил на старте турнира в Тунисе
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
00:44, 26 марта 2026
Талгат Байсуфинов прокомментировал победу над Намибией на турнире FIFA Series
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
00:26, 26 марта 2026
Драмой с камбэком обернулся матч Рыбакиной на топовом турнире в США
