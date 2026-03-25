Иностранная туристка получила серьезную травму ноги и застряла в горах Алматы

В горах Алматы сотрудники МЧС провели успешную операцию по спасению иностранной туристки, получившей травму в ущелье Алма-Арасан. Об этом 25 марта 2026 года сообщили в пресс-службе ведомства, передает Zakon.kz.

По их данным, инцидент произошел в районе популярного визит-центра "Аю-Сай" на высоте порядка 1200 метров над уровнем моря. К спасателям, несшим дежурство выше экологического поста, обратилась группа отдыхающих, сообщившая о пострадавшей женщине.

Как выяснилось позже, 28-летняя гражданка Российской Федерации при спуске с водопада "Хоббитов" серьезно повредила ногу и из-за острой боли не смогла продолжать движение самостоятельно.

"Сотрудники МЧС незамедлительно отреагировали на сигнал. Пострадавшую аккуратно транспортировали по горной тропе до парковочной зоны визит-центра "Аю-Сай". Несмотря на сложный рельеф, операция прошла быстро и безопасно", – отмечается в сообщении.

На месте женщину ожидали медики скорой помощи, которым она была передана для дальнейшего осмотра. Угрозы жизни и здоровью нет.

