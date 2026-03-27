Казахстанцы попали в массовую драку в России: МИД озвучил некоторые детали
На одном из роликов видно, как в толпу въезжает автомобиль, уже на другом – мужчины насильно загружают людей в салон внедорожника.
В Министерстве иностранных дел Казахстана на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что инцидент произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании "Велестрой".
Также известно, что теперь Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана.
По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами России для выяснения обстоятельств. Кроме того, направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании.
"Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса казахстанцев. Вопрос находится на особом контроле Министерства".Пресс-служба МИД РК
