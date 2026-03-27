Казахстанцы попали в массовую драку в России: МИД озвучил некоторые детали

В социальной сети Threads появились несколько видео с массовой дракой. По словам автора, в конфликте, произошедшем в одном из поселков России, участвовали и казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

На одном из роликов видно, как в толпу въезжает автомобиль, уже на другом – мужчины насильно загружают людей в салон внедорожника.

В Министерстве иностранных дел Казахстана на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что инцидент произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании "Велестрой".

Также известно, что теперь Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана.

По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами России для выяснения обстоятельств. Кроме того, направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании.

"Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса казахстанцев. Вопрос находится на особом контроле Министерства". Пресс-служба МИД РК

Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша.

