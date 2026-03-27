#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Происшествия

Казахстанцы попали в массовую драку в России: МИД озвучил некоторые детали

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 16:39 Фото: pexels
В социальной сети Threads появились несколько видео с массовой дракой. По словам автора, в конфликте, произошедшем в одном из поселков России, участвовали и казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

На одном из роликов видно, как в толпу въезжает автомобиль, уже на другом – мужчины насильно загружают людей в салон внедорожника.

В Министерстве иностранных дел Казахстана на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что инцидент произошел 26 марта 2026 года в поселке Усть-Луга на объекте компании "Велестрой".

Также известно, что теперь Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге проверяет информацию о конфликте с участием граждан Казахстана.

По предварительным данным, участники инцидента задержаны правоохранительными органами России для выяснения обстоятельств. Кроме того, направлены официальные запросы в компетентные органы России и руководство компании.

"Дипломаты находятся на связи с ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для установления точного количества и правового статуса казахстанцев. Вопрос находится на особом контроле Министерства".Пресс-служба МИД РК

Ночью 20 марта 2026 года в городе Шалкар Актюбинской области между молодыми людьми произошел конфликт. В результате драки скончался 17-летний юноша.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
