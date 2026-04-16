Крики "я беременна" не остановили: жесткая драка в Шымкенте попала на видео

Бытовой конфликт между соседями в одном из дворов Шымкента закончился жестокой потасовкой. Видео инцидента, вспыхнувшего из-за ссоры детей, появилось в Сети, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в вечернее время возле многоэтажного жилого дома. На кадрах видеозаписи отчетливо слышны крики пострадавшей: "Я в положении! Я беременна!", однако агрессию удалось остановить только после вмешательства находившегося поблизости мужчины.

Как выяснилось в ходе проверки, проведенной Департаментом полиции Шымкента, причиной безобразной сцены стала бытовая ссора – женщины, оказавшиеся соседками, не поделили что-то из-за конфликта их детей.

"При этом пострадавшая от претензий отказывается. Вместе с тем по факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП 16 апреля 2026 года.

Ранее сообщалось, что драка водителей в Сатпаеве попала на видео и привела к уголовному делу.