Происшествия

Поезд "Актобе – Алматы" превратился в место убийства: детали трагедии

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2026 18:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде "Актобе – Алматы". Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт.

"В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте". Главная транспортная прокуратура РК

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Произошедшее вновь показывает, что алкоголь может привести к трагическим и необратимым последствиям, отмечают в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в Актобе мужчина жестоко убил супругу и покончил с собой после преступления.

Читайте также
Мошенница выманила миллионы тенге у акмолинцев, обещая работу за рубежом
18:27, Сегодня
Мошенница выманила миллионы тенге у акмолинцев, обещая работу за рубежом
Житель Актюбинской области приговорен к 11 годам за убийство жены на почве ревности
22:44, 09 сентября 2024
Житель Актюбинской области приговорен к 11 годам за убийство жены на почве ревности
Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест нет
09:44, 28 ноября 2023
Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест нет
Читайте также
Клуб КПЛ остался без главного тренера
19:31, Сегодня
Клуб КПЛ остался без главного тренера
Новый главный тренер "Шахтёра" назвал задачу команды в сезоне
19:03, Сегодня
Новый главный тренер "Шахтёра" назвал задачу команды в сезоне
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
18:31, Сегодня
Вратарь сборной Казахстана оформил шатаут в матче плей-офф ВХЛ
Жена Шавката Рахмонова сделала скандальное и эмоциональное заявление после приговора суда
18:17, Сегодня
Жена Шавката Рахмонова сделала скандальное и эмоциональное заявление после приговора суда
