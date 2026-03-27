Поезд "Актобе – Алматы" превратился в место убийства: детали трагедии

В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде "Актобе – Алматы". Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана, передает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт.

"В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте". Главная транспортная прокуратура РК

Суд признал подсудимого виновным по ч. 1 ст. 99 УК РК и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Произошедшее вновь показывает, что алкоголь может привести к трагическим и необратимым последствиям, отмечают в надзорном органе.

