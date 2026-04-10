Жуткое убийство семьи в Атырауской области: раскрыты новые детали

В Атырауской областной прокуратуре сообщили о новых деталях расследования дела об убийстве семьи в селе Жангельдина, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили в надзорном органе, подозреваемому Султану Сарсемалиеву назначена комплексная судебно-психологическая и психиатрическая экспертиза. В настоящее время ее результаты еще не поступили.

Сообщается, что его супруга Акбаян Мукангалиева направлена в Институт судебной экспертизы в Алматы для прохождения стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы. Заключение специалистов на данный момент также не готово.

"На данном этапе досудебного расследования действия Мукангалиевой не получили правовой квалификации, а мера пресечения в отношении нее не избиралась. Иные детали расследования не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан", – отметили в прокуратуре.

При этом в надзорном органе подчеркнули, что окончательная правовая оценка действиям фигурантов дела будет дана после установления всех обстоятельств и получения результатов назначенных экспертиз.

Ранее Zakon.kz писал, что вице-министр внутренних дел Санжар Адилов 8 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал дело об убийстве семьи в Атырауской области.