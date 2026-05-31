Арест и компенсация ущерба: чем закончилась пьяная выходка павлодарца

В Павлодаре полицейские задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил чужой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

В соцсети распространилось видео, на котором павлодарец буквально прыгает на крыше автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, нарушителя доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено административное производство по факту умышленного повреждения чужого имущества. До решения суда мужчина помещен в комнату временного задержания.

За совершенное правонарушение ему грозит наказание от штрафа до административного ареста сроком до 20 суток.

Кроме того, задержанному предстоит возместить владельцу автомобиля причиненный материальный ущерб.

