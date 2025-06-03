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Происшествия

Жестокое убийство в Усть-Каменогорске: трое задержаны, еще троих подозреваемых разыскивают

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 12:01 Фото: pexels
В Казнете появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске конфликт между молодыми людьми закончился убийством. После беспощадного избиения тело мужчины подозреваемые подбросили к больнице. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz озвучили подробности.

Так, как сказано в ответ на запрос корреспондента, по факту убийства мужчины полицией проводится досудебное расследование.

"Личности всех причастных к преступлению установлены. Полицией по горячим следам задержаны и водворены в ИВС трое мужчин. Еще трое подозреваемых объявлены в розыск".Пресс-служба ДП ВКО

В дополнении отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые оперативные и следственные действия, направленные на объективное установление обстоятельств и мотивов произошедшего.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.

"Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призывает граждан доверять только официальной и проверенной информации. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверные сведения".Пресс-служба ДП ВКО

Вечером 2 июня 2025 года в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате аварии одному из пассажиров ампутировали ноги.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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