Жестокое убийство в Усть-Каменогорске: трое задержаны, еще троих подозреваемых разыскивают

В Казнете появилась информация о том, что в Усть-Каменогорске конфликт между молодыми людьми закончился убийством. После беспощадного избиения тело мужчины подозреваемые подбросили к больнице. В пресс-службе областного Департамента полиции (ДП) Zakon.kz озвучили подробности.

Так, как сказано в ответ на запрос корреспондента, по факту убийства мужчины полицией проводится досудебное расследование.

"Личности всех причастных к преступлению установлены. Полицией по горячим следам задержаны и водворены в ИВС трое мужчин. Еще трое подозреваемых объявлены в розыск". Пресс-служба ДП ВКО

В дополнении отмечено, что в настоящее время проводятся все необходимые оперативные и следственные действия, направленные на объективное установление обстоятельств и мотивов произошедшего.

Иные данные досудебного расследования в соответствии со ст. 201 УПК РК не подлежат разглашению.

"Департамент полиции Восточно-Казахстанской области призывает граждан доверять только официальной и проверенной информации. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверные сведения". Пресс-служба ДП ВКО

Вечером 2 июня 2025 года в Астане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту с пассажирами, при выполнении маневра не справился с управлением и совершил наезд на опору информационного табло. В результате аварии одному из пассажиров ампутировали ноги.