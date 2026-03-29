Таксист напал с ножом на пассажира в Атырау

На железнодорожном вокзале Атырау словесная перепалка между водителем такси и пассажиром закончилась поножовщиной. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в социальных сетях. По предварительным данным, между мужчинами вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки водитель междугороднего такси применил холодное оружие, нанеся пассажиру ножевое ранение.

Пострадавший был экстренно госпитализирован, о его текущем состоянии официальной информации пока не поступало.

Случившееся прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области. В ведомстве подтвердили факт потасовки и сообщили, что по данному инциденту уже начато досудебное расследование.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту конфликта между водителем такси и пассажиром в Атырау. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", – рассказали 29 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области клиент закурил в машине такси, а в ответ на замечание водителя набросился на него с кулаками.