Происшествия

Труп экс-руководителя хлебозавода найден в Таразе: начато расследование

Фото: unsplash
В Таразе по факту обнаружения тела 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в Сети. Известно, что инцидент произошел ранним утром 29 марта 2026 года у отделения банка по улице Сулейменова. Погибшим оказался бывший руководитель одного из местных хлебозаводов.

Согласно предварительным данным, трагедии предшествовал серьезный финансовый конфликт, связанный с покупкой дорогостоящего внедорожника.

Произошедшее прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области. В ведомстве подтвердили факт обнаружения тела и сообщили о начале официальных следственных действий.

"По факту обнаружения тела мужчины в Таразе начато уголовное дело по статье 105 УК РК (доведение до самоубийства). В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор и закрепление доказательств", – рассказали 29 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

Ранее в Алматы с балкона 12-этажного жилого комплекса "Радужный берег" выпала девушка 2002 года рождения. По данному факту, как уточнили в городском ДП, возбуждено уголовное дело.

Канат Болысбек
