Акмолинец избил таксиста, который не разрешил ему курить в машине

В Акмолинской области клиент закурил в машине такси, а в ответ на замечание водителя набросился на него с кулаками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что инцидент произошел 28 января в Кокшетау. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

"В городское управление полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о нанесении побоев. Пострадавший рассказал, что 28 января он принял заказ через приложение и забрал клиента. Во время поездки пассажир закурил в салоне без разрешения. На замечание водителя он отреагировал агрессивно".

После того, как таксист решил прекратить поездку и остановил автомобиль, попросив пассажира выйти, мужчина набросился на него и нанес ему телесные повреждения.

Полицейские уже установили личность подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои". Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

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