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Происшествия

Акмолинец избил таксиста, который не разрешил ему курить в машине

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, малый и средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятые, самозанятые работники, малое предпринимательство, среднее предпринимательство , фото - Новости Zakon.kz от 01.02.2025 17:07 Фото: pexels
В Акмолинской области клиент закурил в машине такси, а в ответ на замечание водителя набросился на него с кулаками, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции региона рассказали, что инцидент произошел 28 января в Кокшетау. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

"В городское управление полиции обратился 47-летний мужчина с заявлением о нанесении побоев. Пострадавший рассказал, что 28 января он принял заказ через приложение и забрал клиента. Во время поездки пассажир закурил в салоне без разрешения. На замечание водителя он отреагировал агрессивно".

После того, как таксист решил прекратить поездку и остановил автомобиль, попросив пассажира выйти, мужчина набросился на него и нанес ему телесные повреждения.

Полицейские уже установили личность подозреваемого. По данному факту начато досудебное расследование по статье 109-1 часть 1 УК РК "Побои". Назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие меры.

16 января 2025 года таксисты Женис Бигалиев и Айбек Кулов из Актобе получили благодарственные письма за высокую водительскую культуру.

Андрей Дюсупов
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