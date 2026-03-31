Жуткое убийство на автомойке в Туркестанской области: суд вынес приговор

В Туркестанской области вынесли приговор по резонансному делу об убийстве на автомойке. Суд признал двух мужчин виновными в совершении особо тяжких преступлений в селе Загамбар, передает Zakon.kz.

Трагедия произошла 29 октября 2025 года. Как установил суд, подсудимый, находясь на территории автомойки, из хулиганских побуждений избил мужчину. Когда пострадавший вызвал на помощь своих знакомых, конфликт перерос в поножовщину.

Злоумышленник в итоге применил нож против прибывших на место мужчин: один из них скончался от полученных ранений до приезда медиков, второй получил множественные ножевые ранения, но выжил.

Второй фигурант дела активно способствовал совершению преступления и не препятствовал действиям своего соучастника.

"В суде подсудимый О. частично признал вину и просил назначить ему более мягкое наказание. Подсудимый Қ. признал вину лишь в хулиганстве, просил назначить по этому эпизоду более мягкое наказание, а по остальным предъявленным обвинениям – оправдать его. Потерпевшие заявили, что не прощают подсудимых, и просили суд назначить им самое строгое наказание", – рассказали 31 марта 2026 года в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Прокурор поддержал позицию потерпевших, запросив для подсудимых более 15 лет лишения свободы. В итоге приговором суда подсудимый О. был приговорен к 20 годам заключения, а его соучастник Қ. – к 15 годам лишения свободы.

Помимо тюремных сроков, суд обязал осужденных выплатить компенсацию за моральный вред в размере 25 миллионов тенге. Стоит отметить, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что разборки парней закончились убийством в Талдыкоргане.