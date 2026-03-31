#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Происшествия

До 17 лет тюрьмы: наркосеть с участием многодетных матерей раскрыли в Актобе

Фото: pexels
До 17 лет лишения свободы получили участники наркобизнеса в Актобе. В составе преступной группы, организовавшей интернет-продажи запрещенных веществ, оказались две многодетные матери, сообщает Zakon.kz».

Как пишет 31 марта 2026 года издание "Диапазон", онлайн-магазин "Qymyz shop" на площадке мессенджера "Telegram" создали еще в 2021 году. Через него продавали по всей стране синтетические наркотики. По информации прокуроров, преступная схема функционировала по принципу так называемого "бесконтактного сбыта".

Организаторы магазина наняли ищущих "легких денег" казахстанцев на должности курьеров, перевозчиков наркотиков, бухгалтеров, кадровиков и даже маркетологов. Между собой все эти "сотрудники" вживую не общались, друг друга не знали, поэтому в случае задержания не могли выдать друг друга.

"Заказы принимались дистанционно, а расчеты проводились через банковские карты так называемых "дропперов", что позволяло злоумышленникам длительное время скрывать свою противоправную деятельность", – рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

По информации надзорного органа, оборот магазина составил 50 млн тенге.

В прошлом году участников преступной группы, продававшей наркотики через этот онлайн-магазин, задержали. На скамье подсудимых оказались семеро обвиняемых (пятеро мужчин и две женщины), среди них трое жителей Актобе, остальные из Астаны, Павлодара и Караганды. Все они разных возрастов и профессий.

"Например, жительница Караганды Динара до уголовного дела работала помощницей воспитателя в детском саду. Следствие установило, что в магазине "Qymyz shop" она работала бухгалтером, кадровиком, маркетологом и оператором по Казахстану. То есть она вовлекала людей в наркоторговлю, разъясняла им меры конспирации, контролировала своевременную выдачу зарплаты, следила за чатами с участниками преступной группировки, а также участвовала в создании рекламы и прайс-листов. А еще она втянула в преступную деятельность своего мужа Павла, он также работал бухгалтером и маркетологом в этом интернет-магазине. Семейная пара воспитывает четверых детей", – говорится в сообщении.

Еще один обвиняемый работал помощником повара в ресторане в Актобе. А параллельно в преступной группе выполнял роль курьера-закладчика. С ноября по декабрь он работал в Актобе, забирал клады с мефедроном и распространял их по городу. Потом он переехал в Астану и там уже распространял наркоту партиями выше 100 граммов, обслуживал постоянных "клиентов", которые сами выбирали место, куда для них прятали наркотики.

Еще один актюбинец работал курьером-закладчиком и перевозчиком наркотика по западному региону. Конкретно, партию мефедрона он перевозил из Алматы в Актобе на автомобиле. Кураторы дали ему задание перевезти партию синтетического наркотика в Атырау. Перевозчика задержали полицейские в поселке Сагыз Атырауской области.

На днях всем семерым обвиняемым в распространении, торговле наркотиками и участии в организованной преступной группе осудили в спецсуде по уголовным делам в Актобе. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Самому младшему осужденному всего 19 лет – за наркопреступление он получил 16 лет заключения.

После оглашения приговора родственник одного из осужденных, не оспаривая его вину, в разговоре с журналистом высказался, что наказание слишком жесткое.

"Ему 30 лет, а выйдет из тюрьмы уже 46 лет будет", – возмутился мужчина.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В феврале сообщалось о ликвидации ОПГ, занимавшейся изготовлением и сбытом психотропных веществ в Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: