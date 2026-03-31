До 17 лет тюрьмы: наркосеть с участием многодетных матерей раскрыли в Актобе

До 17 лет лишения свободы получили участники наркобизнеса в Актобе. В составе преступной группы, организовавшей интернет-продажи запрещенных веществ, оказались две многодетные матери, сообщает Zakon.kz».

Как пишет 31 марта 2026 года издание "Диапазон", онлайн-магазин "Qymyz shop" на площадке мессенджера "Telegram" создали еще в 2021 году. Через него продавали по всей стране синтетические наркотики. По информации прокуроров, преступная схема функционировала по принципу так называемого "бесконтактного сбыта".

Организаторы магазина наняли ищущих "легких денег" казахстанцев на должности курьеров, перевозчиков наркотиков, бухгалтеров, кадровиков и даже маркетологов. Между собой все эти "сотрудники" вживую не общались, друг друга не знали, поэтому в случае задержания не могли выдать друг друга.

"Заказы принимались дистанционно, а расчеты проводились через банковские карты так называемых "дропперов", что позволяло злоумышленникам длительное время скрывать свою противоправную деятельность", – рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

По информации надзорного органа, оборот магазина составил 50 млн тенге.

В прошлом году участников преступной группы, продававшей наркотики через этот онлайн-магазин, задержали. На скамье подсудимых оказались семеро обвиняемых (пятеро мужчин и две женщины), среди них трое жителей Актобе, остальные из Астаны, Павлодара и Караганды. Все они разных возрастов и профессий.

"Например, жительница Караганды Динара до уголовного дела работала помощницей воспитателя в детском саду. Следствие установило, что в магазине "Qymyz shop" она работала бухгалтером, кадровиком, маркетологом и оператором по Казахстану. То есть она вовлекала людей в наркоторговлю, разъясняла им меры конспирации, контролировала своевременную выдачу зарплаты, следила за чатами с участниками преступной группировки, а также участвовала в создании рекламы и прайс-листов. А еще она втянула в преступную деятельность своего мужа Павла, он также работал бухгалтером и маркетологом в этом интернет-магазине. Семейная пара воспитывает четверых детей", – говорится в сообщении.

Еще один обвиняемый работал помощником повара в ресторане в Актобе. А параллельно в преступной группе выполнял роль курьера-закладчика. С ноября по декабрь он работал в Актобе, забирал клады с мефедроном и распространял их по городу. Потом он переехал в Астану и там уже распространял наркоту партиями выше 100 граммов, обслуживал постоянных "клиентов", которые сами выбирали место, куда для них прятали наркотики.

Еще один актюбинец работал курьером-закладчиком и перевозчиком наркотика по западному региону. Конкретно, партию мефедрона он перевозил из Алматы в Актобе на автомобиле. Кураторы дали ему задание перевезти партию синтетического наркотика в Атырау. Перевозчика задержали полицейские в поселке Сагыз Атырауской области.

На днях всем семерым обвиняемым в распространении, торговле наркотиками и участии в организованной преступной группе осудили в спецсуде по уголовным делам в Актобе. Они получили от 15 до 17 лет лишения свободы. Самому младшему осужденному всего 19 лет – за наркопреступление он получил 16 лет заключения.

После оглашения приговора родственник одного из осужденных, не оспаривая его вину, в разговоре с журналистом высказался, что наказание слишком жесткое.

"Ему 30 лет, а выйдет из тюрьмы уже 46 лет будет", – возмутился мужчина.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В феврале сообщалось о ликвидации ОПГ, занимавшейся изготовлением и сбытом психотропных веществ в Алматы.