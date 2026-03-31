#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
478.77
548.62
5.87
Происшествия

Пенсионерка зарезала сожителя и получила 3 года тюрьмы в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области пенсионерку приговорили к трем годам тюрьмы за убийство сожителя. Инцидент произошел в феврале в Аксуском районе, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 марта 2026 года телеканал Almaty.tv, между пожилыми людьми вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания женщины, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью.

В порыве конфликта пенсионерка ударила его кухонным ножом в грудь – удар оказался смертельным. С учетом возраста и состояния здоровья подсудимой, а также вердикта присяжных суд назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

"С места происшествия были изъяты все вещественные доказательства. Действия подозреваемой квалифицированы по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Умышленное причинение смерти другому человеку". Проведено объективное расследование, уголовное дело было расследовано в течение 41 часа", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Похожий инцидент ранее произошел в Атырауской области. В конце февраля в поселке Доссор обнаружили тело 70-летней женщины. В совершении преступления правоохранители подозревают ее супруга.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: