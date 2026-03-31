Пенсионерка зарезала сожителя и получила 3 года тюрьмы в Павлодарской области

В Павлодарской области пенсионерку приговорили к трем годам тюрьмы за убийство сожителя. Инцидент произошел в феврале в Аксуском районе, передает Zakon.kz.

Как сообщает 31 марта 2026 года телеканал Almaty.tv, между пожилыми людьми вспыхнула ссора на бытовой почве. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на замечания женщины, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью.

В порыве конфликта пенсионерка ударила его кухонным ножом в грудь – удар оказался смертельным. С учетом возраста и состояния здоровья подсудимой, а также вердикта присяжных суд назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи.

"С места происшествия были изъяты все вещественные доказательства. Действия подозреваемой квалифицированы по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан – "Умышленное причинение смерти другому человеку". Проведено объективное расследование, уголовное дело было расследовано в течение 41 часа", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

Похожий инцидент ранее произошел в Атырауской области. В конце февраля в поселке Доссор обнаружили тело 70-летней женщины. В совершении преступления правоохранители подозревают ее супруга.