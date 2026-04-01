Ловушка на дороге: шесть человек, включая детей, застряли в Акмолинской области
Вблизи сел Ключи и Аккаин Целиноградского района Акмолинской области четверо мужчин и двое детей оказались в затруднительной ситуации – их легковые автомобили застряли в глубокой грязи, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, талый снег превратил дороги в труднопроходимые участки, и все попытки выбраться самостоятельно оказались безуспешными.
"На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Преодолев сложные участки бездорожья, сотрудники МЧС обнаружили автомобили и эвакуировали людей", – говорится в сообщении.
Спасенных доставили в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь никому не потребовалась.
