Сигнал от соседей: в Кокшетау спасли мужчину, не выходившего на связь
В Кокшетау спасатели МЧС помогли мужчине, который оказался заперт в квартире и не выходил на связь. Сигнал о возможной беде поступил от соседей, сообщает Zakon.kz.
Житель Кокшетау 1988 года рождения оказался заперт в квартире и не смог самостоятельно открыть дверь.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС в присутствии полиции с использованием альпинистского снаряжения проникли в квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома без вскрытия двери.
После спасения мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что в Акмолинской области полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая на шахте. В результате незаконного проникновения на нижний горизонт объекта один человек погиб, еще двое получили различные травмы.
