Сигнал от соседей: в Кокшетау спасли мужчину, не выходившего на связь

В Кокшетау спасатели МЧС помогли мужчине, который оказался заперт в квартире и не выходил на связь. Сигнал о возможной беде поступил от соседей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, сигнал о возможной чрезвычайной ситуации поступил от соседей – мужчина длительное время не выходил на связь.

Житель Кокшетау 1988 года рождения оказался заперт в квартире и не смог самостоятельно открыть дверь.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС в присутствии полиции с использованием альпинистского снаряжения проникли в квартиру на четвертом этаже пятиэтажного дома без вскрытия двери.

После спасения мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

