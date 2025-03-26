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Общество

В области Жетысу двое мужчин застряли в горах из-за поломки снегохода

снегоход, горы Жетысуская область, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2025 20:36 Фото: pixabay
Двое мужчин из-за неисправности снегохода застряли в горной местности неподалеку от села Коржынбай Ескельдинского района, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно добрались до пострадавших и успешно их эвакуировали.

"Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Они благополучно доставлены в село Коржынбай", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли роженице добраться до врачей в ВКО. Из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости, прихватив с собой фельдшера.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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