В области Жетысу двое мужчин застряли в горах из-за поломки снегохода

Двое мужчин из-за неисправности снегохода застряли в горной местности неподалеку от села Коржынбай Ескельдинского района, сообщает Zakon.kz.

Спасатели оперативно добрались до пострадавших и успешно их эвакуировали.

"Состояние спасенных удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась. Они благополучно доставлены в село Коржынбай", – сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли роженице добраться до врачей в ВКО. Из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости, прихватив с собой фельдшера.