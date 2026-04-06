Российского блогера Азамата Айталиева избили в Астане: раскрыты детали конфликта

Российский блогер Азамат Айталиев стал участником конфликта с рукоприкладством в центре Астаны. Инцидент произошел у монумента "Байтерек" после словесной перепалки с неизвестным мужчиной, передает Zakon.kz.

О случившемся Азамат Айталиев рассказал 6 апреля 2026 года в опубликованном видео, пояснив, что после взаимных оскорблений оппонент внезапно перешел к физической агрессии. На кадрах запечатлено, как блогер объясняет обстоятельства произошедшего сотруднику полиции, а позже демонстрирует кадры из больницы.

По словам Айталиева, в ходе потасовки он получил удар в область губы и травму пальца, из-за чего ему назначили рентген. Напавшего на него мужчину блогер охарактеризовал как "неадекватного".

В пресс-службе Департамента полиции Астаны официально прокомментировали инцидент, уточнив, что он произошел в мае прошлого года. Именно тогда в Управление полиции района "Есиль" с соответствующим заявлением обратился гражданин Российской Федерации.

Причины, по которым блогер решил предать огласке подробности случившегося только сейчас, не уточняются. В ходе проверки было установлено, что иностранец проводил видеосъемку для личного блога на территории монумента "Байтерек".

К нему подошел мужчина и выразил недовольство его действиями, в результате чего возник конфликт, в ходе которого блогеру были нанесены телесные повреждения.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Личность подозреваемого – 31-летнего мужчины – установлена", – сообщили 6 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

Однако, как уточнили в Департаменте полиции Астаны, доводить дело до судебных разбирательств стороны не стали. В дальнейшем участники инцидента урегулировали конфликт в правовом поле, заключив медиативное соглашение.

Ранее сообщалось, что популярный рэпер Qarakesek вышел убирать мусор после приговора суда.