Мир

Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил на стриме блогера

конфликт, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 11:48 Фото: скриншот видео
Во время прямой трансляции между бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и блогером Subo произошел конфликт, который перерос в драку и быстро разошелся в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Конфликт, предположительно, возник после того, как Subo (Субхан Мамедовым) пошутил о том, что Шовхал Чурчаев якобы "на коленях" умолял главу UFC Дану Уайта о включении его в промоушен.

После подкола Чурчаев начал наносить удары по лицу Мамедова. После того, как блогер упал, боец начал пинать его и потребовал публичных извинений на коленях. По данным разных источников, инцидент происходил на территории Дубая.

Фото: скриншот видео

Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях.

Что произошло после драки и примирились ли стороны, неизвестно. Также в Сети выдвигается предположение, что конфликт мог быть постановкой для "хайпа".

Ранее Футболист сборной Казахстана Мухаммеджан Сейсен заступился за честь отечественного футбола, обратившись к Куату Хамитову.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
