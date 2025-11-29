Боец поп-ММА Шовхал Чурчаев избил на стриме блогера

Во время прямой трансляции между бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и блогером Subo произошел конфликт, который перерос в драку и быстро разошелся в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Конфликт, предположительно, возник после того, как Subo (Субхан Мамедовым) пошутил о том, что Шовхал Чурчаев якобы "на коленях" умолял главу UFC Дану Уайта о включении его в промоушен.

После подкола Чурчаев начал наносить удары по лицу Мамедова. После того, как блогер упал, боец начал пинать его и потребовал публичных извинений на коленях. По данным разных источников, инцидент происходил на территории Дубая.

Фото: скриншот видео

Видеозапись инцидента быстро распространилась в социальных сетях.

Что произошло после драки и примирились ли стороны, неизвестно. Также в Сети выдвигается предположение, что конфликт мог быть постановкой для "хайпа".

