Трое рабочих отравились газами в канализационном колодце в ВКО

В Восточно-Казахстанской области спасатели МЧС оказали помощь рабочим, пострадавшим во время проведения технических работ. Инцидент произошел в канализационном колодце, где трое мужчин получили острое отравление, предположительно, скопившимися газами, передает Zakon.kz.

Как сообщили 6 апреля 2026 года в пресс-службе ведомства, первыми к месту происшествия прибыли начальник ОЧС Глубоковского района Константин Боровиков и главный специалист по ГО и ЧС аппарата акима района Темирлан Кенисканов.

"Они, прибыв первыми на место происшествия, извлекли из колодца двоих пострадавших. Еще один мужчина самостоятельно выбрался наружу и вызвал спасателей". МЧС РК

Все трое пострадавших были оперативно переданы медицинским работникам и доставлены в центральную районную больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время врачи занимаются их состоянием, а обстоятельства инцидента уточняются специалистами.

