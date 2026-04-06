Происшествия

Трое рабочих отравились газами в канализационном колодце в ВКО

Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области спасатели МЧС оказали помощь рабочим, пострадавшим во время проведения технических работ. Инцидент произошел в канализационном колодце, где трое мужчин получили острое отравление, предположительно, скопившимися газами, передает Zakon.kz.

Как сообщили 6 апреля 2026 года в пресс-службе ведомства, первыми к месту происшествия прибыли начальник ОЧС Глубоковского района Константин Боровиков и главный специалист по ГО и ЧС аппарата акима района Темирлан Кенисканов.

"Они, прибыв первыми на место происшествия, извлекли из колодца двоих пострадавших. Еще один мужчина самостоятельно выбрался наружу и вызвал спасателей". МЧС РК

Все трое пострадавших были оперативно переданы медицинским работникам и доставлены в центральную районную больницу для оказания необходимой помощи.

В настоящее время врачи занимаются их состоянием, а обстоятельства инцидента уточняются специалистами.

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области сотрудники батальона патрульной полиции оперативно оказали помощь мужчине, у которого в дороге произошло резкое ухудшение самочувствия предварительно с признаками инсульта.

