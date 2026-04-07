Происшествия

Чрезвычайная ситуация в Актобе: горит акимат области

пожар в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 21:06 Фото: пресс-служба МЧС РК
В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар, разгоревшийся в Актобе по проспекту Абулхаир хана в шестиэтажном административном здании, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия в течение пяти минут прибыли силы и средства ДЧС.

Фото: пресс-служба МЧС РК

"Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей. На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала".Пресс-служба МЧС РК

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожарные работают по повышенному рангу вызова, проводится тушение пожара.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Площадь возгорания уточняется.

Ранее сообщалось, что пожары затронули несколько ключевых объектов электроснабжения во Франции.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
