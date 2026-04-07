Чрезвычайная ситуация в Актобе: горит акимат области
Фото: пресс-служба МЧС РК
В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар, разгоревшийся в Актобе по проспекту Абулхаир хана в шестиэтажном административном здании, сообщает Zakon.kz.
На место происшествия в течение пяти минут прибыли силы и средства ДЧС.
"Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей. На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала".Пресс-служба МЧС РК
Пожарные работают по повышенному рангу вызова, проводится тушение пожара.
Площадь возгорания уточняется.
Ранее сообщалось, что пожары затронули несколько ключевых объектов электроснабжения во Франции.
