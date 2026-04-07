Чрезвычайная ситуация в Актобе: горит акимат области

Фото: пресс-служба МЧС РК

В эти минуты спасатели МЧС тушат пожар, разгоревшийся в Актобе по проспекту Абулхаир хана в шестиэтажном административном здании, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия в течение пяти минут прибыли силы и средства ДЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК "Незамедлительно поданы пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара. Обеспечена бесперебойная подача воды. Проводится эвакуация людей. На месте создан оперативный штаб. На данный час информация о пострадавших на 112 не поступала". Пресс-служба МЧС РК Фото: пресс-служба МЧС РК Пожарные работают по повышенному рангу вызова, проводится тушение пожара. Фото: пресс-служба МЧС РК Площадь возгорания уточняется. Ранее сообщалось, что пожары затронули несколько ключевых объектов электроснабжения во Франции.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: