Миллионы евро ущерба и отключения света: таинственные поджоги во Франции

Пожары затронули несколько ключевых объектов электроснабжения в Бурже, Ля-Шапель-Сен-Юрсен и Сен-Флоре-ан-Шере, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Le Figaro, несколько пожаров поразили электрические установки в трех коммунах Шера. Как уточняется, эти объекты обеспечивают электроэнергией предприятия оборонной отрасли. Пожары, произошедшие ночью с понедельника на вторник, повредили несколько критически важных элементов электросети.

По словам правоохранителей, эти поджоги носили криминальный характер и были направлены на трансформаторы и опору линии электропередачи, обеспечивающие энергией предприятия оборонки, которых в регионе много. По той же информации, на месте был найден граффити с надписью "Действия против войны".

Префектура оценила ущерб в "несколько миллионов евро", при этом ремонтные работы могут растянуться "на несколько месяцев". Электроснабжение временно восстановлено управляющей компанией сети Enedis. До 3000 домов были затронуты отключением электричества.

Было мобилизовано около 20 пожарных. Операции по тушению завершены, "но государственные службы продолжают внимательно отслеживать ситуацию", уточняется в сообщении. События, которые охарактеризованы как "координированные" и "особо серьезные", "немедленно переданы в суд для открытия расследования".

