Пожар в здании акимата в Актобе: стали известны подробности

В Актобе пожар разгорелся в здании акимата области. Спасатели МЧС прибыли к месту вызова в течение пять минут. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдались три открытых очага горения в разных местах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды.

"Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания", – говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены более 140 человек личного состава и около 40 единиц техники. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 кв. м.

Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в Актобе по проспекту Абулхаир хана в шестиэтажном административном здании.