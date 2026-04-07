#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
460.37
531.87
5.82
Происшествия

Пожар в здании акимата в Актобе: стали известны подробности

пожар в здании акимата, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 22:34 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Актобе пожар разгорелся в здании акимата области. Спасатели МЧС прибыли к месту вызова в течение пять минут. По прибытии первых пожарных подразделений наблюдались три открытых очага горения в разных местах, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы министерства, незамедлительно были поданы пожарные стволы, принимались все меры для полной ликвидации возгорания. Обеспечена бесперебойная подача воды.

"Тушение пожара осложнялось интенсивным распространением огня на большой площади, наличием горючих материалов, сильным задымлением, высокой температурой, а также конструктивными особенностями здания", – говорится в сообщении.

К тушению пожара были привлечены более 140 человек личного состава и около 40 единиц техники. Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 300 кв. м.

Причина устанавливается.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в Актобе по проспекту Абулхаир хана в шестиэтажном административном здании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: