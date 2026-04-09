Дождь, темнота и горный маршрут: как спасали девушку в Алматы

Фото: пресс-служба МЧС РК

В службу спасения обратилась 19-летняя туристка, рассказавшая, что спускается с урочища Кок-Жайлау (высота – 2200 м). С наступлением темноты и ухудшением погодных условий (дождь) она опасалась сбиться с маршрута, сообщает Zakon.kz.

Туристка передала свои геолокационные данные и попросила помощи для безопасного спуска. "Для проведения спасательных работ из КСП "БАУ" был направлен экипаж Службы спасения ДЧС г. Алматы. Спасатели обнаружили девушку, обеспечили ее теплой одеждой и сопроводили при спуске в сторону Каменского плато. Отмечено, что у туристки не было сухой сменной одежды и средств для вызова такси, поэтому было принято решение доставить ее до общежития". Пресс-служба МЧС РК Отмечается, что туристку благополучно доставили до дома, медицинская помощь ей не понадобилась. Ранее сообщалось, что гиды на Эвересте тайно отравляли альпинистов, чтобы нажиться на эвакуации.

