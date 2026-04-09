Происшествия

Дождь, темнота и горный маршрут: как спасали девушку в Алматы

В горах Алматы туристка оказалась в ловушке из-за темноты и дождя, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 01:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
В службу спасения обратилась 19-летняя туристка, рассказавшая, что спускается с урочища Кок-Жайлау (высота – 2200 м). С наступлением темноты и ухудшением погодных условий (дождь) она опасалась сбиться с маршрута, сообщает Zakon.kz.

Туристка передала свои геолокационные данные и попросила помощи для безопасного спуска.

"Для проведения спасательных работ из КСП "БАУ" был направлен экипаж Службы спасения ДЧС г. Алматы. Спасатели обнаружили девушку, обеспечили ее теплой одеждой и сопроводили при спуске в сторону Каменского плато. Отмечено, что у туристки не было сухой сменной одежды и средств для вызова такси, поэтому было принято решение доставить ее до общежития".Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что туристку благополучно доставили до дома, медицинская помощь ей не понадобилась.

Ранее сообщалось, что гиды на Эвересте тайно отравляли альпинистов, чтобы нажиться на эвакуации.

Елена Беляева
Елена Беляева
