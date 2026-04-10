Происшествия

"Порядка 40 ударов": казахстанец зверски избил соседку лопатой

Фото: Zakon.kz
В селе Суыксай области Жетысу в начале марта 2026 года мужчина избил соседку лопатой. По словам очевидцев, конфликт начался на бытовой почве, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказывают, что нападение произошло после того, как пострадавшая, работающая акушером-гинекологом, сделала замечание соседу – он якобы оскорбил ее несовершеннолетних детей.

"Тогда он схватил лопату, которой чистил снег, и набросился на нее. Люди говорят, что мужчина нанес порядка сорока ударов, в том числе по голове", – говорится в публикации Telegram-канала Halyqstan.

Прекратить нападение смогли школьные тренеры, услышавшие крики и прибежавшие на место происшествия.

"Пострадавшую экстренно госпитализировали. У нее были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, открытая рана головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины. Ей наложили швы на голову и кисти рук", – уточнил автор.

На запрос корреспондента Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Жетысу 10 апреля 2026 года заявили, что проводится досудебное расследование по факту причинения вреда здоровью.

"В настоящее время идут необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП области Жетысу

Иная информация в рамках расследования в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Ранее стало известно об убийстве многодетной матери в магазине в области Улытау. С 42-летней женщиной, по версии следствия, расправился ее гражданский муж.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
