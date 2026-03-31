В Казахстане произошло землетрясение

Ночью 31 марта 2026 года в области Жетысу зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных, в 00:42 по времени Астаны в 33 км к северо-западу от города Жаркента произошло землетрясение.

Координаты эпицентра: 44.46 градуса северной широты, 79.91 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.3. Сведений об ощутимости в Казахстане нет.

