Происшествия

Многодетную мать жестоко убили в магазине в области Улытау

в Улытау жестоко расправились с матерью четверых детей, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 23:13 Фото: Zakon.kz
В области Улытау выясняют причины жестокого убийства многодетной матери. С 42-летней женщиной, по версии следствия, расправился ее гражданский муж, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, трагедия произошла в поселке Жайрем средь бела дня, прямо в магазине, который принадлежал убитой. Предполагается, что 33-летний мужчина пришел туда с ножом и во время ссоры нанес множественные удары, а после ранил и себя. По словам родных женщины, пара часто ссорилась и во время скандалов даже вызывали полицейских.

Известно, что мужчина выпивал и в последнее время они жили раздельно.

Близкие убитой теперь будут воспитывать четырех сирот, младшей из которых всего пять лет. Они требуют самого сурового наказания для подозреваемого. Говорят, он нанес ей 20 ножевых ранений. В полиции во всем разбираются.

"Подозреваемый после совершения преступления нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он уже переведен из больницы в следственный изолятор временного содержания. Ход расследования находится на контроле".Замначальника ДП области Улытау Алмаз Саламатов

Ранее сообщалось, что в Кызылорде подросток стал свидетелем убийства матери и бабушки.

Елена Беляева
Елена Беляева
Насилие, угрозы и шантаж: слухи раскрыли жуткую историю школьницы в Алматинской области
