Ссора переросла в трагедию: мужчина зверски зарезал знакомого в Сатпаеве

В Сатпаевском городском суде вынесли приговор местному жителю, зарезавшему знакомого. Прошлогодний инцидент, закончившийся смертью потерпевшего, обернулся для виновного реальным тюремным сроком, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" произошло роковое застолье. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт.

Причиной ссоры послужили нецензурные оскорбления, которые потерпевший высказал в адрес своего оппонента. В ответ на это подсудимый нанес пострадавшему несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм в больнице Сатпаева.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, ходатайствуя перед судом о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Однако государственное обвинение настаивало на суровой мере, запрашивая для фигуранта 10 лет заключения. Вина мужчины была полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных в зале суда доказательств.

В итоге подсудимый признан виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности" и приговорен к 8 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

