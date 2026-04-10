Происшествия

Ссора переросла в трагедию: мужчина зверски зарезал знакомого в Сатпаеве

В Сатпаевском городском суде вынесли приговор местному жителю, зарезавшему знакомого. Прошлогодний инцидент, закончившийся смертью потерпевшего, обернулся для виновного реальным тюремным сроком, передает Zakon.kz.

Судом установлено, что в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" произошло роковое застолье. Во время распития спиртных напитков между мужчинами возник словесный конфликт.

Причиной ссоры послужили нецензурные оскорбления, которые потерпевший высказал в адрес своего оппонента. В ответ на это подсудимый нанес пострадавшему несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм в больнице Сатпаева.

В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал свою вину и выразил раскаяние, ходатайствуя перед судом о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. Однако государственное обвинение настаивало на суровой мере, запрашивая для фигуранта 10 лет заключения. Вина мужчины была полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных в зале суда доказательств.

В итоге подсудимый признан виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности" и приговорен к 8 годам лишения свободы. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области совершено покушение на убийство.

Канат Болысбек
Читайте также
В Туркестане осудили мужчину за секс с 15-летней девочкой
07:19, 19 мая 2023
В Туркестане осудили мужчину за секс с 15-летней девочкой
Жителя ЗКО осудили за убийство во время пьяной ссоры
19:08, 08 ноября 2023
Жителя ЗКО осудили за убийство во время пьяной ссоры
Три года тюрьмы получил житель Мангистау за выращивание конопли
05:58, 31 июля 2023
Три года тюрьмы получил житель Мангистау за выращивание конопли
Последние
Популярные
Читайте также
Известный казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
18:36, Сегодня
Известный казахстанский футболист может продолжить карьеру в Европе
Илия Топурия признался, почему стремится подраться с Исламом Махачевым
18:16, Сегодня
Илия Топурия признался, почему стремится подраться с Исламом Махачевым
Два сета решили судьбу матча дебютантки сборной Казахстана против чемпионки US Open
18:09, Сегодня
Два сета решили судьбу матча дебютантки сборной Казахстана против чемпионки US Open
Борчиху из Казахстана положили на "туше" в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии
17:55, Сегодня
Борчиху из Казахстана положили на "туше" в схватке за бронзовую медаль чемпионата Азии
