Стреляли в спину: покушение на убийство расследуют на востоке Казахстана
В городе Зайсане Восточно-Казахстанской области совершено покушение на убийство, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространяемой информации, ночью 8 апреля неизвестные стреляли в спину 21-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшие скрылись на автомобиле.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту покушения на убийство.
"Двое подозреваемых установлены и задержаны по горячим следам. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия", – говорится в комментарии.
А в Хромтау по 36-летнему мужчине стрелял полицейский – он оскорбил его сестру.
