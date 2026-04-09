Стреляли в спину: покушение на убийство расследуют на востоке Казахстана

В городе Зайсане Восточно-Казахстанской области совершено покушение на убийство, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, ночью 8 апреля неизвестные стреляли в спину 21-летнего молодого человека. Пострадавшего доставили в больницу, а нападавшие скрылись на автомобиле.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО сообщили, что начато досудебное расследование по факту покушения на убийство.

"Двое подозреваемых установлены и задержаны по горячим следам. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. Сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия", – говорится в комментарии.

