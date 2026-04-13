Происшествия

Астанчанка обещала снизить ставки по кредитам и присвоила 2,6 млн тенге

Фото: Zakon.kz
Жительница Астаны предлагала знакомым помощь в снижении процентной ставки по действующим кредитам. Однако, получив деньги, пропадала, сообщает Zakon.kz.

В ДП Акмолинской области рассказали, что отдел полиции Целиноградского района расследует два уголовных дела по фактам мошенничества. Фигуранткой является 24-летняя астанчанка, которая предлагала потерпевшим помощь в снижении процентной ставки по действующим кредитам. За свои "услуги" она получала денежные средства, однако взятые на себя обязательства не выполняла.

"Потерпевшие были лично знакомы с девушкой, поэтому не усомнились в ее словах и передали ей деньги. Общая сумма ущерба составила более 2,6 млн тенге. Договоренности между сторонами были достигнуты еще в декабре 2025 года, однако спустя три месяца подозреваемая не выполнила обещанное. Потерпевшие, не дождавшись результата и не получив обратно свои средства, были вынуждены обратиться в полицию", – поделились полицейские.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества. В настоящее время полицейские проводят необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяют причастность подозреваемой к аналогичным эпизодам. Не исключено, что число потерпевших может увеличиться.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность при решении финансовых вопросов. Следует учитывать, что:

  • услуги по пересмотру условий кредитования, снижению процентных ставок или рефинансированию оказываются исключительно банками и официальными финансовыми организациями;
  • не стоит передавать денежные средства третьим лицам за "посреднические услуги", не подтвержденные официальными договорами;
  • необходимо тщательно проверять информацию о людях и организациях, предлагающих финансовую помощь;
  • важно не доверять даже знакомым, если речь идет о передаче значительных сумм денег без документального оформления.

В случае если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Ранее сообщалось, что жительницу Флориды (США), выдававшую себя за медсестру и лечившую более 4400 пациентов без лицензии, приговорили на этой неделе к условному сроку после того, как она признала свою вину.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
