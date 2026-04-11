Женщина притворилась медсестрой и вылечила более 4400 пациентов

Жительницу Флориды (США), выдававшую себя за медсестру и лечившую более 4400 пациентов без лицензии, приговорили на этой неделе к условному сроку после того, как она признала свою вину, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post , 8 апреля управление шерифа округа Флаглер сообщило, что 29-летняя Отем Бардиса из Палм-Коста признала себя виновной в незаконной медицинской практике и мошенническом использовании удостоверения личности.

Окружной судья Доун Николс приговорила Бардису к пяти годам условного срока и 50 часам общественных работ.

Первоначально Бардисе были предъявлены обвинения по семи пунктам в незаконной медицинской практике и семи пунктам в мошенническом использовании персональных данных после семимесячного расследования.

Власти заявили, что в период с июня 2024 года по январь 2025 года она оказала медицинскую помощь более чем 4400 пациентам, ложно представляясь лицензированной медсестрой в AdventHealth.

Следователи установили, что в тот период у Бардисы никогда не было действующей лицензии медсестры, и вместо этого она использовала номер лицензии другой медсестры, у которой было такое же имя.

Несмотря на отсутствие документов, Бардиса была повышена в должности в январе 2025 года, как утверждают следователи. Обеспокоенность возникла, когда коллега самостоятельно проверила ее документы и обнаружила, что у нее есть только просроченная лицензия помощника медсестры, что побудило руководство больницы уведомить власти.

После этого открытия схема раскрылась, что привело к ее увольнению и более масштабному уголовному расследованию с участием нескольких ведомств.

Шериф округа Флаглер Рик Стали заявил, что действия Бардисы подвергли пациентов риску и подорвали доверие к медпрофессии. Теперь Бардиса в соответствии с условиями испытательного срока не сможет работать в медицинской сфере как минимум три года и максимум пять лет.

