Женщина сняла золотые серьги с ребенка и скрылась в Актау

Фото: pexels

В социальных сетях распространили видео, на кадрах которого видно, как неизвестная подходит к сидящей на скамейке маленькой девочке, снимает с нее золотые украшения и уходит. Подозреваемую задержали, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел у подъезда одного из домов в 29-м микрорайоне Актау. Дата происшествия не называется. "По данному факту личность женщины установлена, она задержана. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража". Проводятся необходимые следственные действия", – цитирует местную полицию издание Lada.kz. Между тем в Караганде полицейские разоблачили мужчину, на счету которого, предположительно, целая серия хищений. Подозреваемый обманывал, а затем обворовывал пенсионеров.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: