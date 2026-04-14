Охотился на пенсионеров: серийного вора разоблачили в Караганде

В Караганде полицейские разоблачили мужчину, на счету которого, предположительно, целая серия хищений. Подозреваемый обманывал, а затем обворовывал пенсионеров, сообщает Zakon.kz.

50-летний злоумышленник действовал по отработанной схеме. Под разными предлогами мужчина заходил в квартиры пожилых людей. Втираясь в доверие, он узнавал, где хранятся сбережения. После чего, умело пользуясь моментом, похищал деньги и бесследно исчезал, оставляя пострадавших без средств к существованию, рассказали в пресс-службе МВД 14 апреля 2026 года.

Недавно за помощью к полицейским обратилась 83-летняя жительница Караганды. Пожилая женщина, став жертвой обмана, подробно описала приметы подозреваемого. Это стало важной зацепкой для следователей. Ее показания помогли оперативникам найти предполагаемого преступника. Вскоре сотрудники отдела полиции установили личность и задержали подозреваемого.

На допросе мужчина признался в краже у 83-летней пенсионерки и в совершении еще одного аналогичного преступления. Потерпевшие опознали вора, тем самым подтвердили версию следствия.

По факту возбужденного уголовного дела проводятся дальнейшие следственно-оперативные действия. Полиция тщательно проверяет причастность задержанного к ранее совершенным кражам у пенсионеров.

Подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали о квартирных кражах на 23 миллиона в области Жетысу.