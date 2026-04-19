Двое подростков увязли в болоте в Караганде
Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде, в районе им. Казыбек би, за гаражным массивом поступило сообщение о том, что две девушки 13 и 16 лет застряли в болотистой местности, сообщает Zakon.kz.
По словам девушек, они решили сократить путь и оказались в труднопроходимом участке.
"На место оперативно прибыли силы оперативно-спасательного отряда МЧС. В ходе проведенных работ девушки были извлечены из болотистой местности и доставлены по месту проживания", – рассказали в пресс-службе министерства.
Как уточняется, никто из девочек не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась.
