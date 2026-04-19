Происшествия

Двое подростков увязли в болоте в Караганде

две несовершеннолетние оказались в ловушке болотистой местности, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2026 22:05 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Караганде, в районе им. Казыбек би, за гаражным массивом поступило сообщение о том, что две девушки 13 и 16 лет застряли в болотистой местности, сообщает Zakon.kz.

По словам девушек, они решили сократить путь и оказались в труднопроходимом участке.

"На место оперативно прибыли силы оперативно-спасательного отряда МЧС. В ходе проведенных работ девушки были извлечены из болотистой местности и доставлены по месту проживания", – рассказали в пресс-службе министерства.

Как уточняется, никто из девочек не пострадал, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, как полиция ВКО спасла человека.

Елена Беляева
Елена Беляева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
