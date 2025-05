Пять человек выжили после авиакатастрофы в кишащем аллигаторами болоте в Боливии

По данным CBS News, пострадавшие почти два дня провели на крыше разбившегося самолета, питаясь шоколадом и мукой из маниоки. Отмечается, что в болоте живут аллигаторы. По словам пилота, рептилий отпугнул от людей резкий запах топлива. Также он рассказал, что видел анаконду в мутной воде.

Поисково-спасательная операция была начата в четверг после того, как самолет исчез с радаров. Пострадавших обнаружили местные рыбаки.

Five people have been rescued after spending 36 hours on top of a plane in an alligator-infested swamp in the Amazon after it was forced to make an emergency landing, local authorities said.



The small plane was found by local fishermen in Bolivia's Amazonas region on Friday… pic.twitter.com/UEb1ShC4cP