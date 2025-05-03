Пять человек выжили после авиакатастрофы в кишащем аллигаторами болоте в Боливии

Пилот, три женщины и ребенок пережили крушение легкомоторного самолета в болотистой местности Амазонки, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, пострадавшие почти два дня провели на крыше разбившегося самолета, питаясь шоколадом и мукой из маниоки. Отмечается, что в болоте живут аллигаторы. По словам пилота, рептилий отпугнул от людей резкий запах топлива. Также он рассказал, что видел анаконду в мутной воде.

"Мы не могли пить воду и не могли никуда пойти из-за аллигаторов", – утверждает выживший пилот.

Поисково-спасательная операция была начата в четверг после того, как самолет исчез с радаров. Пострадавших обнаружили местные рыбаки.

Five people have been rescued after spending 36 hours on top of a plane in an alligator-infested swamp in the Amazon after it was forced to make an emergency landing, local authorities said.



The small plane was found by local fishermen in Bolivia's Amazonas region on Friday… pic.twitter.com/UEb1ShC4cP — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 3, 2025

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет рухнул на поле в США. Тогда погибли четыре человека.