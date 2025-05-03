Пять человек выжили после авиакатастрофы в кишащем аллигаторами болоте в Боливии
По данным CBS News, пострадавшие почти два дня провели на крыше разбившегося самолета, питаясь шоколадом и мукой из маниоки. Отмечается, что в болоте живут аллигаторы. По словам пилота, рептилий отпугнул от людей резкий запах топлива. Также он рассказал, что видел анаконду в мутной воде.
"Мы не могли пить воду и не могли никуда пойти из-за аллигаторов", – утверждает выживший пилот.
Поисково-спасательная операция была начата в четверг после того, как самолет исчез с радаров. Пострадавших обнаружили местные рыбаки.
Five people have been rescued after spending 36 hours on top of a plane in an alligator-infested swamp in the Amazon after it was forced to make an emergency landing, local authorities said.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 3, 2025
The small plane was found by local fishermen in Bolivia's Amazonas region on Friday… pic.twitter.com/UEb1ShC4cP
Ранее сообщалось, что одномоторный самолет рухнул на поле в США. Тогда погибли четыре человека.