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Мир

Пять человек выжили после авиакатастрофы в кишащем аллигаторами болоте в Боливии

пять человек в Боливии выжили после авиакатастрофы, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2025 23:35 Фото: скриншот видео
Пилот, три женщины и ребенок пережили крушение легкомоторного самолета в болотистой местности Амазонки, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, пострадавшие почти два дня провели на крыше разбившегося самолета, питаясь шоколадом и мукой из маниоки. Отмечается, что в болоте живут аллигаторы. По словам пилота, рептилий отпугнул от людей резкий запах топлива. Также он рассказал, что видел анаконду в мутной воде.

"Мы не могли пить воду и не могли никуда пойти из-за аллигаторов", – утверждает выживший пилот.

Поисково-спасательная операция была начата в четверг после того, как самолет исчез с радаров. Пострадавших обнаружили местные рыбаки.

Ранее сообщалось, что одномоторный самолет рухнул на поле в США. Тогда погибли четыре человека.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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