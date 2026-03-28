"Схватил за шею и полез целоваться": нападение на девушку в автобусе в Алматы попало на видео

В Алматы расследуют инцидент с нападением на девушку в общественном транспорте, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях. Инцидент произошел в автобусе маршрута №86, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия, запечатлевшие последствия конфликта, были опубликованы в Сети. По словам очевидцев и информации от подруги пострадавшей, неизвестный мужчина внезапно схватил девушку за шею и попытался поцеловать.

В ситуацию вмешались неравнодушные пассажиры, которые оперативно среагировали на происходящее и вывели нападавшего из салона автобуса.

"По словам подруги, после этого он снова появился рядом с девушкой, когда она ожидала такси, и пытался ее преследовать. Ей удалось скрыться, сейчас она в безопасности", – говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы прокомментировали ситуацию, сообщив, что личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в управление. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки выяснились важные обстоятельства.

"Установлено, что указанный гражданин состоит на учете в психоневрологическом учреждении. С учетом этого он направлен в специализированную медицинскую организацию. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке", – рассказали 28 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также добавили, что в настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного решения.

