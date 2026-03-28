#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
482.53
555.44
5.92
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Происшествия

"Схватил за шею и полез целоваться": нападение на девушку в автобусе в Алматы попало на видео

Автобус, сиденья , фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2026 18:10 Фото: pexels
В Алматы расследуют инцидент с нападением на девушку в общественном транспорте, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях. Инцидент произошел в автобусе маршрута №86, передает Zakon.kz.

Кадры с места происшествия, запечатлевшие последствия конфликта, были опубликованы в Сети. По словам очевидцев и информации от подруги пострадавшей, неизвестный мужчина внезапно схватил девушку за шею и попытался поцеловать.

В ситуацию вмешались неравнодушные пассажиры, которые оперативно среагировали на происходящее и вывели нападавшего из салона автобуса.

"По словам подруги, после этого он снова появился рядом с девушкой, когда она ожидала такси, и пытался ее преследовать. Ей удалось скрыться, сейчас она в безопасности", – говорится в посте.

В пресс-службе Департамента полиции города Алматы прокомментировали ситуацию, сообщив, что личность мужчины уже установлена, он задержан и доставлен в управление. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки выяснились важные обстоятельства.

"Установлено, что указанный гражданин состоит на учете в психоневрологическом учреждении. С учетом этого он направлен в специализированную медицинскую организацию. Действиям мужчины будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке", – рассказали 28 марта 2026 года в пресс-службе ДП корреспонденту Zakon.kz.

В полиции также добавили, что в настоящее время по данному факту проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего и принятие законного решения.

Ранее в Усть-Каменогорске полицейские привлекли к ответственности участников инцидента в общественном транспорте, где взрослый мужчина приставал к несовершеннолетним.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: