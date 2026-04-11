Пьяный мужчина с топором держал в страхе весь подъезд в Астане

В Астане полицейские задержали 31-летнего мужчину, который напугал жильцов одного из столичных жилых комплексов, разгуливая по подъезду с топором. Сообщения о поведении горожанина и кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, правоохранители оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отделение.

Выяснилось, что инцидент произошел в квартире знакомого задержанного, где в это время шел ремонт. Мужчины вместе распивали спиртное, после чего гость начал проявлять агрессию и схватился за строительный инструмент.

"Сотрудниками полиции его противоправные действия пресечены. В дальнейшем, находясь в подъезде, он повредил стекло, в результате чего сам получил резаные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Иные лица не пострадали", – сообщили 11 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство в отношении мужчины были составлены административные протоколы.

Решением суда он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. В настоящее время нарушитель водворен в специальный приемник ДП города Астаны.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.