#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Происшествия

Пьяный мужчина с топором держал в страхе весь подъезд в Астане

Окровавленный мужчина с топором напугал жителей ЖК в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 18:43 Фото: pixabay
В Астане полицейские задержали 31-летнего мужчину, который напугал жильцов одного из столичных жилых комплексов, разгуливая по подъезду с топором. Сообщения о поведении горожанина и кадры с места происшествия ранее распространились в социальных сетях, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, правоохранители оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отделение.

Выяснилось, что инцидент произошел в квартире знакомого задержанного, где в это время шел ремонт. Мужчины вместе распивали спиртное, после чего гость начал проявлять агрессию и схватился за строительный инструмент.

"Сотрудниками полиции его противоправные действия пресечены. В дальнейшем, находясь в подъезде, он повредил стекло, в результате чего сам получил резаные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Иные лица не пострадали", – сообщили 11 апреля 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

За появление в общественном месте в состоянии опьянения и мелкое хулиганство в отношении мужчины были составлены административные протоколы.

Решением суда он признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. В настоящее время нарушитель водворен в специальный приемник ДП города Астаны.

Ранее сообщалось, что ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками взял топор и начал преследовать других школьников в коридоре. В результате нападения пострадали двое подростков. Им была оказана медицинская помощь, к счастью, серьезных угроз жизни не произошло. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: