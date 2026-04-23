Уволены и арестованы полицейские из Рудного, оказавшиеся в поле зрения КНБ

В Департаменте полиции (ДП) Костанайской области раскрыли подробности по делу троих сотрудников, которых задержали по подозрению в получении взятки, сообщает Zakon.kz.

Трое полицейских из Рудного, которые оказались в поле зрения Комитета национальной безопасности (КНБ) РК из-за взятки, уволены и арестованы.

"В рамках проводимой МВД работы по обеспечению законности в собственных рядах 17 марта 2026 года подразделением собственной безопасности ДП Костанайской области совместно с региональным ДКНБ задержаны трое сотрудников Управления полиции города Рудный по подозрению в совершении противоправных действий. Подозреваемые уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и взяты под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", – сообщили нам в пресс-службе ДП Костанайской области сегодня, 23 апреля.

Ранее стало известно, что 17 марта 2026 года трое сотрудников отдела криминальной полиции УП Рудного задержаны в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 366 ("Получение взятки") УК РК. Их задержали сотрудники Службы противодействия коррупции ДКНБ по Костанайской области совместно с Управлением собственной безопасности ДП Костанайской области.