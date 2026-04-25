Мужчина напал на пенсионерку на остановке в Алматы – женщину перевели в частную клинику

Пострадавшую от жестокого нападения на остановке в Алматы пожилую женщину выписали из государственной больницы, однако она продолжает лечение под присмотром специалистов, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, несмотря на завершение экстренного этапа госпитализации, родственники пострадавшей приняли решение перевести ее в частную клинику для проведения углубленного обследования и реабилитации.

"Проведена первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, назначено лечение и даны рекомендации. Пациентка направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет", – рассказали в УОЗ Алматы.

Соседи пострадавшей говорят, что им теперь тоже страшно выходить на улицу. О пенсионерке отзываются положительно. Женщина ни с кем не конфликтовала.

"Гульнара Абиевна – наша главная активистка. Неконфликтная. Учителем вроде работала. В прошлом году у нее умер муж. Сейчас одна живет. Одна дочка, говорят, в Ташкенте. Вторая в городе где-то живет", – рассказал сосед пострадавшей, Нуралы Тургалиев.

О нападавшем известно немного. Местные рассказывают, он якобы живет в доме неподалеку. Иногда ночует на улице.

"Я вот сам только с интернета понял, что, оказывается, он таким был. А так, особо не замечал. Ну, он пару раз спал вот на той остановке. Только вот тогда я его увидел. А так, нет, я его не видел. Он худенький был. Худенький молодой парень", – говорится в сообщении.

Жуткий инцидент произошел в Алматы 23 апреля 2026 года. Информация об этом с видео с камер наблюдения появилась в соцсетях.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по факту нападения на женщину Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.