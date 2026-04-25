Мужчина напал на пенсионерку на остановке в Алматы – женщину перевели в частную клинику
Как сообщает телеканал КТК, несмотря на завершение экстренного этапа госпитализации, родственники пострадавшей приняли решение перевести ее в частную клинику для проведения углубленного обследования и реабилитации.
"Проведена первичная хирургическая обработка ран с наложением швов, назначено лечение и даны рекомендации. Пациентка направлена на амбулаторное наблюдение по месту жительства. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет", – рассказали в УОЗ Алматы.
Соседи пострадавшей говорят, что им теперь тоже страшно выходить на улицу. О пенсионерке отзываются положительно. Женщина ни с кем не конфликтовала.
"Гульнара Абиевна – наша главная активистка. Неконфликтная. Учителем вроде работала. В прошлом году у нее умер муж. Сейчас одна живет. Одна дочка, говорят, в Ташкенте. Вторая в городе где-то живет", – рассказал сосед пострадавшей, Нуралы Тургалиев.
О нападавшем известно немного. Местные рассказывают, он якобы живет в доме неподалеку. Иногда ночует на улице.
"Я вот сам только с интернета понял, что, оказывается, он таким был. А так, особо не замечал. Ну, он пару раз спал вот на той остановке. Только вот тогда я его увидел. А так, нет, я его не видел. Он худенький был. Худенький молодой парень", – говорится в сообщении.
Жуткий инцидент произошел в Алматы 23 апреля 2026 года. Информация об этом с видео с камер наблюдения появилась в соцсетях.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы сообщили, что по факту нападения на женщину Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело.