Президент Казахстана заявил, что Золотая Орда создала протоглобальный рынок

Выступая 19 мая 2026 года на международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура и идентичность", глава государства Касым-Жомарт Токаев раскрыл интересные факты, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, в отличие от многих государств того времени, Золотая Орда демонстрировала в своем развитии принцип стратегической открытости, что проявлялось даже в облике ее городов.

"В период расцвета города империи не замыкались в крепостных стенах, а развивались как пространства интенсивной торговли и высокой мобильности людей. Этот опыт убедительно опровергает миф о якобы вечном конфликте степи и города. Напротив, именно их взаимодействие создало одну из самых гибких моделей средневековой государственности". Касым-Жомарт Токаев

Подтверждением этому, как отметил глава государства, служит и материальная культура золотоордынских городов, которых, кстати, по оценкам ученых, насчитывалось больше 100.

"Различные археологические раскопки свидетельствуют, что в городах Золотой Орды применялись передовые инженерные решения, обеспечивавшие комфорт их жителей". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что высокий уровень производства и масштаб строительной индустрии того времени воплотились в золотоордынском кирпиче, этот востребованный строительный продукт широко применялся на всем пространстве от Иртыша до Дуная.

"В целом можно сказать, что Золотая Орда породила или создала протоглобальный рынок, в рамках которого предприимчивые люди со всех концов Евразии свободно торговали и вели дела, способствуя общему прогрессу". Касым-Жомарт Токаев

