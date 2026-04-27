Происшествия

Масштабная попытка вывоза скота пресечена на границе Казахстана

полиция, задержание, лошади, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 17:48 Фото: polisia.kz/Ф.Мухаметгали
Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана ликвидирован канал контрабанды скота, сообщает Zakon.kz.

Подробности 27 апреля 2026 года раскрыл представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс:

"Несмотря на действующие ограничения, отдельными лицами предпринимались попытки организации противоправного вывоза скота с использованием поддельных документов и налаженных каналов. 24 апреля в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации пресечена попытка незаконного вывоза скота. На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей с мелким рогатым скотом в количестве около 1000 голов".

Тем самым, как отметил спикер, не допущен незаконный вывоз сельскохозяйственных животных за пределы страны, что позволило предотвратить негативное влияние на внутренний рынок и исключить риски дефицита.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Животные и транспортные средства изъяты".Куандык Алпыс

Он уточнил, что системная работа по недопущению необоснованного вывоза сельскохозяйственных животных за рубеж проводится министерством в рамках поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен.

Ранее МВД предупредило казахстанцев о новой схеме кражи денег через ИИ.

Потенциал поистине огромен – президент Израиля высказался о Казахстане
18:19, Сегодня
В МВД заявили о задержаниях и арестах по делу о незаконном пересечении границы Казахстана
15:52, 28 января 2026
КНБ и МВД нанесли масштабный удар по преступным группировкам в Казахстане
10:00, 06 февраля 2026
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Сегодня
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Сегодня
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Сегодня
Синнер рассказал, как принял решение выступить на "Мастерсе" в Мадриде
18:15, Сегодня
