Масштабная попытка вывоза скота пресечена на границе Казахстана

Сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана ликвидирован канал контрабанды скота, сообщает Zakon.kz.

Подробности 27 апреля 2026 года раскрыл представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс:

"Несмотря на действующие ограничения, отдельными лицами предпринимались попытки организации противоправного вывоза скота с использованием поддельных документов и налаженных каналов. 24 апреля в Туркестанской области в ходе реализации оперативной информации пресечена попытка незаконного вывоза скота. На одном из пунктов пропуска при пересечении государственной границы задержаны несколько грузовых автомобилей с мелким рогатым скотом в количестве около 1000 голов".

Тем самым, как отметил спикер, не допущен незаконный вывоз сельскохозяйственных животных за пределы страны, что позволило предотвратить негативное влияние на внутренний рынок и исключить риски дефицита.

"По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Животные и транспортные средства изъяты". Куандык Алпыс

Он уточнил, что системная работа по недопущению необоснованного вывоза сельскохозяйственных животных за рубеж проводится министерством в рамках поручений главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и стабилизации цен.

