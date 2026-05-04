#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
464.53
543.73
6.15
Происшествия

"Избили, побрили налысо и угрожали убить": россиянка заявила о похищении сына в Алматы

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2026 17:25 Фото: freepik
Гражданка России обратилась за помощью к силовым структурам Казахстана. Женщина просит вернуть ей трехлетнего сына, которого забрал его отец из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное обращение женщина разместила в социальных сетях. Свой рассказ она начала с того, что в начале апреля прилетела в Алматы с сыном, чтобы он встретился с отцом. Также автор уточнила, что никогда не была в браке с папой своего ребенка.

По ее словам, все было хорошо. Но в последний день перед отъездом мужчина стал проверять телефон и читать переписки.

"Он меня жестоко избивал на глазах у матери и сестры. Он обсуждал при всех мое убийство. Также он побрил меня налысо", – рассказывает потерпевшая.

В продолжении заявительница объявила, что ее удерживали в течение 10 дней:

"Чтобы сохранить жизнь, я соглашалась на все. 22 апреля меня отпустили с условием, что сын останется в заложниках и я не пойду в полицию".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по результатам расследования будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.

Ранее мы рассказывали, что казахстанец преследовал экс-жену после развода и попал под уголовное дело.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна
21:30, 04 мая 2026
Мать и бабушка выкинули из окна девятого этажа 3-летнего малыша и погибли сами
Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие
02:30, 29 октября 2025
Муж жестоко избил жену и побрил ее налысо
Ребенок у окна, дети у окна, окно, падение из окна
04:30, 04 ноября 2025
Отец убил трехлетнего сына во время семейной ссоры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
03:17, 05 мая 2026
Шесть юношей из Казахстана выйдут на ринг в третий день ЧА по боксу в Узбекистане
&quot;Избивал его каждый день&quot;: Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
02:46, 05 мая 2026
"Избивал его каждый день": Чимаев вспомнил, как Стрикленд избегал спаррингов с ним
&quot;Я не единственный, кто ему уступает&quot;: Зверев оценил доминирование Синнера в туре
02:18, 05 мая 2026
"Я не единственный, кто ему уступает": Зверев оценил доминирование Синнера в туре
&quot;Создаёт настрой&quot;: Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
01:49, 05 мая 2026
"Создаёт настрой": Чимаев привлёк Царукяна в качестве секунданта на бой со Стриклендом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: