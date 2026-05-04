"Избили, побрили налысо и угрожали убить": россиянка заявила о похищении сына в Алматы
Эмоциональное обращение женщина разместила в социальных сетях. Свой рассказ она начала с того, что в начале апреля прилетела в Алматы с сыном, чтобы он встретился с отцом. Также автор уточнила, что никогда не была в браке с папой своего ребенка.
По ее словам, все было хорошо. Но в последний день перед отъездом мужчина стал проверять телефон и читать переписки.
"Он меня жестоко избивал на глазах у матери и сестры. Он обсуждал при всех мое убийство. Также он побрил меня налысо", – рассказывает потерпевшая.
В продолжении заявительница объявила, что ее удерживали в течение 10 дней:
"Чтобы сохранить жизнь, я соглашалась на все. 22 апреля меня отпустили с условием, что сын останется в заложниках и я не пойду в полицию".
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле".Пресс-служба ДП Алматы
Также отмечено, что по результатам расследования будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.
Ранее мы рассказывали, что казахстанец преследовал экс-жену после развода и попал под уголовное дело.