"Избили, побрили налысо и угрожали убить": россиянка заявила о похищении сына в Алматы

Гражданка России обратилась за помощью к силовым структурам Казахстана. Женщина просит вернуть ей трехлетнего сына, которого забрал его отец из Алматы, сообщает Zakon.kz.

Эмоциональное обращение женщина разместила в социальных сетях. Свой рассказ она начала с того, что в начале апреля прилетела в Алматы с сыном, чтобы он встретился с отцом. Также автор уточнила, что никогда не была в браке с папой своего ребенка.

По ее словам, все было хорошо. Но в последний день перед отъездом мужчина стал проверять телефон и читать переписки.

"Он меня жестоко избивал на глазах у матери и сестры. Он обсуждал при всех мое убийство. Также он побрил меня налысо", – рассказывает потерпевшая.

В продолжении заявительница объявила, что ее удерживали в течение 10 дней:

"Чтобы сохранить жизнь, я соглашалась на все. 22 апреля меня отпустили с условием, что сын останется в заложниках и я не пойду в полицию".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города. Там уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на обеспечение полноты, всесторонности и объективности расследования. Все доводы и обстоятельства, изложенные в обращении, тщательно проверяются. Ход расследования находится на контроле". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по результатам расследования будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.

