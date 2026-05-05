Отец троих детей погиб под колесами электровоза
По информации "Седьмого канала", в момент происшествия мужчина находился на охране инструментов. Он проработал на железной дороге более 28 лет, был женат и воспитывал троих детей, двое из которых несовершеннолетние. По имеющимся данным, один ребенок имеет инвалидность.
По предварительным данным, машинист электровоза, двигавшегося со скоростью около 60 км/ч, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В пресс службе национальной компании "КТЖ" отмечают, что сейчас по факту трагедии идет проверка. Иная информация в соответствии со статьей УПК РК разглашению не подлежит.
