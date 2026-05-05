Происшествия

Отец троих детей погиб под колесами электровоза

Гибель монтера в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2026 05:30 Фото: pixabay
На станции Жана-Караганда в Карагандинской области под колесами электровоза погиб 48-летний монтер пути четвертого разряда Адильбек Токин, сообщает Zakon.kz.

По информации "Седьмого канала", в момент происшествия мужчина находился на охране инструментов. Он проработал на железной дороге более 28 лет, был женат и воспитывал троих детей, двое из которых несовершеннолетние. По имеющимся данным, один ребенок имеет инвалидность.

По предварительным данным, машинист электровоза, двигавшегося со скоростью около 60 км/ч, применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Известно, что полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В пресс службе национальной компании "КТЖ" отмечают, что сейчас по факту трагедии идет проверка. Иная информация в соответствии со статьей УПК РК разглашению не подлежит.

2 мая в Акмолинской области обнаружили погибшим без вести пропавшего мужчину.

Алия Абди
