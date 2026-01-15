#Казахстан в сравнении
Происшествия

Военный контрактник погиб в Актау

В Актау военный погиб под колесами грузовика, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Сухопутных войск ВС РК 15 января сообщили, что инцидент произошел 14 января 2026 года.

"При возвращении подразделения с военного полигона Оймаша Актауского гарнизона произошло дорожно-транспортное происшествие. В условиях неблагоприятных погодных условий, гололеда, ограниченной видимости и в темное время суток автомобиль КамАЗ допустил наезд на военнослужащего по контракту младшего сержанта Г. От полученных травм военнослужащий скончался. По данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Командование Вооруженных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего. Его семье окажут необходимую помощь в соответствии с действующим законодательством.

13 января сообщалось, что солдат-срочник получил огнестрельное ранение ноги во время учебных стрельб на полигоне воинской части.

